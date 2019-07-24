Belediye Başkan Sarı'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sarı mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirerek, toplumun aydınlanmasına önemli bir katkı sunduğu belirtti.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Sarı şunları kaydetti:

"24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin başladığı, basının kaleminin yenilendiği gündür. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. Demokrasimizin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışını hakim kılmalıyız. Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlaşması ile değişime uğrasa da yazılı basın demokrasinin olmazsa olmazıdır. Böylece basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğini 15 Temmuz hain darbe girişimde bir kez daha görmüş olduk."

Gaziantep ve ilçeleri başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Sarı, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri döken tüm çalışanlara görevlerinde başarılar dilediğini ifade etti.

Kaynak: AA