Belediye Başkan Adayından Vatandaşlara 2 Bin Kişilik Pilav İkramı

Zonguldak Ak Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, Alaplı Merkez Cami,Cuma namazı çıkışında vatandaşa kendi elleriyle pilav dağıttı.

Seçim çalışmalarını hız kesmeden devam eden Alaplı Ak Parti Adayı Celil Uzun, önce Alaplı esnafını gezerek oy sözü istedi. Daha sonra Merkez Cami önünde 2 bin kişilik pilav, öğle namazı sonrası vatandaşlara kendi elleriyle pilav dağıttı. Alaplı'da Celil Uzun'a ilgi yoğundu. Gazetecilere konuşan Uzun, "Bugün okullarda öğrencilere tatil oldu. Başarılar diliyorum ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öncelikle Alaplı Halkına teşekkür ediyorum. Bu ilgi bu kadar fazla olacağını bilemiyorduk. Bu bizlere moral verdi ve Alaplı Halkı bize güvendiğini gördük. Bize bu ilgi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. İnşallah ve gece gündüz çalışacağız.onların hizmetindeyiz inşallah" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA