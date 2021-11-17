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Belçim Bilgin tarzıyla dikkat çekti

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Belçim Bilgin tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, bir derginin etkinliğinde tarzıyla dikkat çekti. Göğüs dekoltesi ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, yeni projeleri hakkında konuştu. İşte detaylar...

Belçim Bilgin, bir derginin etkinliğine kardeşi Ferhat Bilgin ile katıldı. "Çok keyifli bir gece geçirdim" diyen Belçim Bilgin, "Yeniden ısınıp bir araya gelmeler bence hepimizin çok özlediği şeyler. Aşıları olup eğlenmeye ve hayata devam" dedi. "Çok fazla proje için çalışıyorum" diyen Bilgin, "Kendi geliştirdiğim projeler de var aynı zamanda oyuncu olarak netleşsin ondan sonra konuşup paylaşalım. Kendi projelerim çoğunlukla dijitale ve aynı zamanda birazcık daha sahne deneyimi üzerine, seyirci deneyimini yaşatma hayali olan işler. Oyuncu olarak olacağım işler daha çok dijitale" diye konuştu.

Belçim Bilgin tarzıyla dikkat çekti

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