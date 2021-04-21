Belçim Bilgin sevgilisiyle el ele görüntülendi
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Belçim Bilgin sevgilisiyle el ele görüntülendi

Belçim Bilgin sevgilisiyle el ele görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. İkili, el ele mutluluk pozu verdi

Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Bilgin ve sevgilisi, Beymen mağazasına uğradılar. Buradan evleri için dekorasyon alışverişi yapan ikili hızla alışverişini tamamladıktan sonra vale noktasındaki araçlarını teslim alıp AVM'den ayrıldı.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Bilgin, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Gün geçtikçe de süreç biraz daha zorlaşıyor. Bizde elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Sakin olur diye erken saatte alışverişe çıkmak istedik. Zaruri bir durum olduğu için önlemlerimizi alıp çift maske takıp ve hızla alışverişimizi tamamladık." açıklamasında bulundu.

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. Bilgin, boşanmasının ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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