Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından anneannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. "Aile ağacından ilk kayıp" diyen Bilgin, yaşadığı büyük acıyı takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Anneannesini kaybeden oyuncu, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla anlattı.

"İÇİMDEN BİR ŞEY KOPTU ALDI SONSUZLUKTAKİ YERİNİ"

Bilgin, cumartesi günü Ankara'da toprağa verilen anneannesi için Instagram hesabından duygusal bir yazı kaleme alarak şunları söyledi: "Benim biricik anneannem öldü. Dade Müslime'min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık. Aile ağacından ilk kayıp. İçimden bir şey koptu aldı sonsuzlukta yerini. Adın koşulsuz sevgi kalacak bende. Güzelliği dillere destan dadem. Türkülerin bize emanet. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel anneannem."

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Oyuncunun paylaşımını gören Pınar Sabancı, Büşra Pekin, Songül Öden, Demet Evgar, Ayşe Özyılmazel ve Pınar Altuğ Atacan gibi birçok ünlü isim yorum yaparak başsağlığı diledi.