Belçika'nın "Şeffaf" Looz kilisesi - Haberler
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Belçika'nın "Şeffaf" Looz kilisesi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Kilisenin kurulduğu alandan genel görüntüler Drone görüntüleri Kilisenin detayları Belçikalı iki genç mimar Pieterjan Gijs ve Arnout Van Vaerenbergh'in şaşırtıcı projesi olan Şeffaf Looz Kilisesi, birkaç kilometre uzaklıktaki köyün kilisesinin siluetine göre inşa edilmiş.

VAN (AA) - Kilisenin kurulduğu alandan genel görüntüler

Drone görüntüleri

Kilisenin detayları Belçikalı iki genç mimar Pieterjan Gijs ve Arnout Van Vaerenbergh'in şaşırtıcı projesi olan Şeffaf Looz Kilisesi, birkaç kilometre uzaklıktaki köyün kilisesinin siluetine göre inşa edilmiş. Belçika'nın Limburg bölgesinde beton temel üzerine 30 ton çelik ve 2000 kolonla inşa edilen yapı, farklı açılardan bakıldığında algıyı değiştiriyor.

Belçika'nın Şeffaf Looz kilisesi

Belçika'nın Şeffaf Looz kilisesi

Belçika'nın Şeffaf Looz kilisesi

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri
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