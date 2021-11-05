Belçika'nın "Şeffaf" Looz kilisesi

VAN (AA) - Kilisenin kurulduğu alandan genel görüntüler

Drone görüntüleri

Kilisenin detayları Belçikalı iki genç mimar Pieterjan Gijs ve Arnout Van Vaerenbergh'in şaşırtıcı projesi olan Şeffaf Looz Kilisesi, birkaç kilometre uzaklıktaki köyün kilisesinin siluetine göre inşa edilmiş. Belçika'nın Limburg bölgesinde beton temel üzerine 30 ton çelik ve 2000 kolonla inşa edilen yapı, farklı açılardan bakıldığında algıyı değiştiriyor.