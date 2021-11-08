Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi

Drone çekimleri

Kuleden detaylar

Belçika'nın Lier şehrinde 1920'de gökbilimci saat ustası Louis Zimmer tarafından kurulan ve Cornelius Kulesi olarak bilinen 14. yüzyıldan kalma saat kulesi, tüm kıtalarda zamanı, ayın evrelerini, gelgit zamanlarını ve diğer birçok periyodik fenomeni gösterebiliyor.