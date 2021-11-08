Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi - Haberler
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Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Drone çekimleri Kuleden detaylar Belçika'nın Lier şehrinde 1920'de gökbilimci saat ustası Louis Zimmer tarafından kurulan ve Cornelius Kulesi olarak bilinen 14. yüzyıldan kalma saat kulesi, tüm kıtalarda zamanı, ayın evrelerini, gelgit zamanlarını ve diğer birçok periyodik fenomeni gösterebiliyor.

Drone çekimleri

Kuleden detaylar

Belçika'nın Lier şehrinde 1920'de gökbilimci saat ustası Louis Zimmer tarafından kurulan ve Cornelius Kulesi olarak bilinen 14. yüzyıldan kalma saat kulesi, tüm kıtalarda zamanı, ayın evrelerini, gelgit zamanlarını ve diğer birçok periyodik fenomeni gösterebiliyor.

Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi

Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi

Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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