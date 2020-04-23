Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor - Haber
Koronavirüs, Belçika, Dünya, Haber

Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor

Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor.

23.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:04
Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor

Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor.

Brüksel'deki Büyük Camii'de normalde bu dönemde birçok etkinlik düzenlenirken bu yıl bölgede sessizlik hakim. Salgın nedeniyle camiler 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. İmamlar vaazlarını kayıt altına alıp bu şekilde seslerini halka duyuracak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

ABD ve İngiltere'de korona nedeniyle bir günde 2326 kişi öldü Haber
ABD ve İngiltere'de korona nedeniyle bir günde 2326 kişi öldü
Ukrayna Merkez Bankası, faizi yüzde 8'e indirdi Haber
Ukrayna Merkez Bankası, faizi yüzde 8'e indirdi
Dünyanın en pahalı oteli artık Katarlıların! Londra'daki otel 800 milyon sterline el değiştirdi Haber
Dünyanın en pahalı oteli artık Katarlıların! Londra'daki otel 800 milyon sterline el değiştirdi
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haber
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Trump'ın 'Vur emri verdim' tehdidine Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt Haber
Trump'ın "Vur emri verdim" tehdidine Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok Haber
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 20:17:10. #1.15#
title