Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor.

Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor.

Brüksel'deki Büyük Camii'de normalde bu dönemde birçok etkinlik düzenlenirken bu yıl bölgede sessizlik hakim. Salgın nedeniyle camiler 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. İmamlar vaazlarını kayıt altına alıp bu şekilde seslerini halka duyuracak. Euronews.com'da Görüntüle