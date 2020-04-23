Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayına giriyor
Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor.
23.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:04
Belçika'daki Müslümanlar Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor.
Brüksel'deki Büyük Camii'de normalde bu dönemde birçok etkinlik düzenlenirken bu yıl bölgede sessizlik hakim. Salgın nedeniyle camiler 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. İmamlar vaazlarını kayıt altına alıp bu şekilde seslerini halka duyuracak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com