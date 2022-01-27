Belçika'da "The Voice" programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı - Haberler
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Belçika'da "The Voice" programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Ulusoy - Güncel

- Belçika'da "The Voice" programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı Belçika'da "The Voice Belgique" adlı ses yarışmasına katılan Türk kökenli Kaan Kandemir, sergilediği performansla jüriden tam not aldı.

- Belçika'da "The Voice" programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı

BRÜKSEL - Belçika'da "The Voice Belgique" adlı ses yarışmasına katılan Türk kökenli Kaan Kandemir, sergilediği performansla jüriden tam not aldı.

Belçika'da "The Voice Belgique" adlı ses yarışmasına katılan ve Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi. Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir'in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

Yarışmanın yayınlanmasının ardından Kandemir'in sosyal medyada yayınlanan hızla yayılan videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence destek yağdı.

Belçika'da The Voice programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı

Belçika'da The Voice programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı

Belçika'da The Voice programına katılan Türk genci jüriden tam not aldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Güncel

The Voice, Belçika, Türk, Güncel, Haber

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