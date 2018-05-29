Belçika'da Silahlı Bir Saldırgan İki Polisi Öldürdü
Belçika'nın Liege kentinde polise ateş açan silahlı bir saldırgan öldürüldü .
Belçika'nın Liege kentinde polise ateş açan silahlı bir saldırgan öldürüldü . Saldırgan çıkan çatışmada iki polisi vurarak öldürdü.
Belçika radyosu RTBF, ülkenin doğusunda bulunan Liege kentinin merkezinde yaşanan olayda, saldırganın bir kadını rehin aldığını daha sonra da polisle çatışmaya girdiğini aktarıyor.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Liege Savcılığı sözcüsü, çıkan çatışmada iki polisin de yaralandığını söyledi.