Belçika'da, oturum izni için 50 gündür açlık grevinde olan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gösteri

Belçika'da, oturum izni için 23 Mayıs'tan beri açlık grevinde olan yaklaşık 400 belgesiz göçmene destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Belçika'da, oturum izni için 23 Mayıs'tan beri açlık grevinde olan yaklaşık 400 belgesiz göçmene destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonu'nun çağrısıyla Brüksel'deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, "kağıtsızlarla dayanışma", "tehlikeli değiliz", "yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" şeklinde slogan atarak şarkı söyledi.

Burada yapılan konuşmalarda, "kağıtsız" olarak tanımlanan, başvurularına rağmen oturum izni alamayan düzensiz göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini ve çalışma yaşamındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Açlık grevi yapanlardan yaklaşık 230'u Brüksel'deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi'nde, diğerleri ULB Üniversitesinin kampüsünde bulunuyor.

Bu arada, açlık grevindeki kişilerin sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Daha önce açlık grevindekilerden 4'ü dudaklarını birbirine dikmişti.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" mülteci yaşadığı tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenler arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir