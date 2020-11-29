Belçika'da koronavirüs nedeniyle tutuklular elektronik kelepçe ile evlerine gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Belçika'da koronavirüs nedeniyle tutuklular elektronik kelepçe ile evlerine gönderiliyor

29.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:30
Belçika'da koronavirüs nedeniyle tutuklular elektronik kelepçe ile evlerine gönderiliyor

Belçika'da koronavirüs önlemleri nedeniyle Mart ayından bu yana tutukluların büyük bölümü cezaevleri yerine, ayak bileklerine otomatik kelepçe takılarak eve gönderiliyor.

Belçika'da koronavirüs önlemleri nedeniyle Mart ayından bu yana tutuklananların büyük bölümü cezaevleri yerine, ayak bileklerine otomatik kelepçe takılarak eve gönderiliyor.

Salgın nedeniyle yargı faaliyetlerinin aksaması ve cezaevlerindeki yüksek doluluk oranı yüzünden hastalığın yayılacağı korkusuyla tutuklular, yargılama sürecini evlerinde bekliyor.

Terör ve cinayet gibi ağır suçlar kapsam dışı bırakılıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Yerel Flaman hükümetinin Adalet Bakanı Zühal Demir federal hükümetin bu kararına toplumda "cezasızlık yaratacağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Belçika Avrupa'da koronavirüs salgınını en ağır yaşayan ülkelerden biri arasında yer alıyor.

Pandemi başladığında iktidarda olan azınlık hükümetinin başlattığı bu uygulamaya, koronavirüs vakalarında azalma olmaması nedeniyle yeni hükümet de devam etti.

Mart - Kasım ayları arasında cezaevi yerine, elektronik kelepçe takılarak eve gönderilen tutuklu sayısında rekor artış yaşandı.

Belçika'da yayımlanan de Zondag gazetesine göre, elektronik kelepçe takılan tutukluların oranı ülke genelinde yüzde 25, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Flaman kesiminde de yüzde 45 arttı.

Flaman Adalet, Enerji ve Çevre Bakanı Zühal Demir federal hükümetin bu uygulamasına karşı çıkıyor.

Aile içi şiddet ve cinsel suçların hariç tutulması talebi

Tutukluların, koronavirüs testi yapıldıktan sonra cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyleyen Demir, elektronik kelepçe uygulamasının, toplumda "cezasızlık hissi" uyandırdığını savunuyor.

Demir Belçika Radyosu'na yaptığı açıklamada, elektronik kelepçe uygulamasıyla ilgili olarak federal Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne ile görüşeceğini belirtti.

Aile içi şiddet ve cinsel suçların, elektronik kelepçe uygulaması kapsamından çıkarılmasını isteyen Zühal Demir "Elektronik kelepçe uygulamasıyla, bir aile içi şiddet suçlusu, cezasını çekmek için kurbanın bulunduğu eve geri gönderiliyor" diyor ve ekliyor:

"Ayrıca genç bir kadın satıcısı, evde ayak bileğindeki kelepçe ile cep telefonu aracılığıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bunları biliyoruz."

Demir elektronik kelepçenin, sadece cezası koşullu olarak feshedilen tutukluların gözetim sürecinde uygulanması gerektiğini savunuyor.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle tutuklular elektronik kelepçe ile evlerine gönderiliyor
BBC

İlgili Haberler

Lübnan'da hapisten kaçan tutuklular araçlarının ağaca çarpması sonucu öldü
Lübnan'da hapisten kaçan tutuklular araçlarının ağaca çarpması sonucu öldü
Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Covid-19: Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının etki oranı neden sorgulanıyor?
Covid-19: Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının etki oranı neden sorgulanıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da koronavirüs nedeniyle tutuklular elektronik kelepçe ile evlerine gönderiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 18:30:32. #1.15#
title