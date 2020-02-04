: Belçika'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

04.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:19

Belçika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hafta sonu Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 9 Belçika vatandaşından birinde korona virüsü tespit edildiği belirtildi.

VİRÜS TESTİNİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Yapılan açıklamada, Wuhan'dan dönen kişilere başkent Brüksel'deki Neder Over Heembeek bölgesinde yer alan bir askeri hastanede test yapıldığı ve bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Virüs tespit edilen kişinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, vakada semptom belirtisi görülmediği kaydedildi. Virüs görülen kişinin özel bir hastaneye transfer edildiği, diğerlerinin ise gözlem altında tutulduğu bildirildi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 427 OLDU

Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibariyle 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong'da ise korona virüs salgını nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. Böylelikle salgın nedeniyle Çin ana karası dışındaki ölü sayısı 2'ye, dünya genelindeki toplam ölü sayısı ise 427'ye çıktı. Filipinler'de önceki gün 1 kişinin aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

SON 24 SAATTE 64 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybının olduğunu, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.

NHC, ülkedeki can kaybının 414'ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522'ye yükseldiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Kaynak: İHA

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