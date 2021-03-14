Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
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Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

14.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:54

Belçika'nın 100 farklı noktasında toplanan çevreciler, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı gösteri düzenledi.

Belçika'nın 100 farklı noktasında toplanan çevreciler, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı gösteri düzenledi.

Çevreci dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla göstericiler, "Küresel İklim Grevi" temasıyla başkent Brüksel'deki Mont des Arts Meydanı'nda toplandı.

Siyah avukat cübbeleriyle gösteriye katılanlar, bir dakika boyunca hareketsiz kalarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Slogan atan ve renkli afişler taşıyan gruptakiler, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulandı ve sosyal eşitlik konusunda iyileştirme yapılması istendi.

Gösteriler, Brüksel, Anvers, Liege, Namur, Hasselt, Gent ve Genk şehirlerinde 100 farklı noktada gerçekleştirildi.

Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi
Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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