Belçika'da Bir İlk: 'Aşırı Sol Partili Asman, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu'

Belçika tarihinde ilk kez aşırı sol partili Geert Asman, belediye başkan yardımcısı oldu.

Belçika tarihinde ilk kez aşırı sol partili birisinin belediye başkan yardımcısı ve encümenlik koltuğunu oturacak olması Belçika gündemine düştü. Belçika tarihinde ilk kez PVDA (İşçi) Partili Geert Asman'ın belediye başkan yardımcısı ve encümeni olması CD&V (Hristiyan Demokrat) Partisi, Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partisi ve N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi sert bir şekilde tepki gösterdi.

Ocak 2019 yılından itibaren Sp.a (Sosyalist) Partisi ve PVDA Partisi ortaklaşa oluşturdukları encümenler koalisyonu ile 6 yıllığını Zelzate Belediyesini yönetecekler. Yıl sonuna kadar Zelzate Belediye Başkanlığını yürütecek olan Open VLD Partili Belediye Başkanı Frank Bruggeman, "Zelzate Belediyesinde 2019 yılından itibaren 6 yıl boyunca Sp.a ve PVDA Partisi ortaklaşa oluşturdukları encümenler koalisyonu Belçika için kara bir gün olarak tarihe geçecektir. PVDA partisinin koalisyon ortağı arasında yer almaması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. İlk etapta ise 14 Ekim'de yapılan belediye seçiminde oylarının tekrar sayımı için talepte bulunacağım" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL