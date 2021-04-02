Belçika'da 12 saat arayla koronadan ölen 65 yıllık çift, Emirdağ'da toprağa verildi
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Belçika'da 12 saat arayla koronadan ölen 65 yıllık çift, Emirdağ'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel
Belçika'da 12 saat arayla koronadan ölen 65 yıllık çift, Emirdağ'da toprağa verildi

BELÇİKA'da 12 saat arayla koronavirüsten yaşamını yitiren 65 yıllık evli Bayram Coşgun (84) ile Elmas Kavak Coşgun (79) çifti, memleketleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

BELÇİKA'da 12 saat arayla koronavirüsten yaşamını yitiren 65 yıllık evli Bayram Coşgun (84) ile Elmas Kavak Coşgun (79) çifti, memleketleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan 65 yıllık evli Basri Cosgun ve eşi Elmas Kavak Coşgun, koronavirüs testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Brüksel Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır'ın teyzesi olan Elmas Kavak Coşgun, 31 Mart günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedavi gören Basri Coşgun da eşinden 12 saat sonra hayatını kaybetti.Dün Türkiye'ye getirilen Coşgun çiftinin cenazeleri, memleketleri Emirdağ'ın Başkonak köyü kabristanlığında yan yana toprağa verildi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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