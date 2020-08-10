Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Belarus'ta, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto gösterileri başladı. Ülke genelinde ise internete erişim sağlanamıyor.

Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'nun resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması bazı şehirlerde protesto edildi. Polis, kent merkezinde toplanan göstericilere ses bombaları ile müdahale etti. Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken ülke genelinde ise internete erişim sağlanamaz oldu.

SOKAK ÇATIŞMASI YAŞANIYOR

Başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler meydanlarda toplandı. İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

MUHALİF LİDER SANDIKTA HİLE YAPILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.