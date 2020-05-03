Belarus'ta koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 877 kişi arttı

Orta Avrupa ülkesi Belarus'ta son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 877 kişi artarak 16 bin 705 kişi oldu.

Orta Avrupa ülkesi Belarus'ta son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 877 kişi artarak 16 bin 705 kişi oldu. Koronavirüsün hızla yayıldığı ülkede virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 99 oldu.

Dünyada başlayan koronavirüs salgının ilk başlarında vaka sayısının çok düşük seyrettiği Belarus'ta, virüs vaka sayışlarında yükselme gözlemlendi. Son 24 saatte 877 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, toplamda vaka sayısı 16 bin 705 kişi oldu. 99 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken, 3 bin 196 kişi hastalığı yendi.

Kaynak: DHA