Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor - Haberler
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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus- Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda yedinci günü sabahına Kar yağışı altında uyandı.

Belarus yönetimi göçmenlerin sıcak yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Belarus yönetimi göçmenler için bölgede seyyar banyo hazırladı.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor

AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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