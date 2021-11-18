Belarus-Polonya sınırındaki 400'den fazla Iraklı göçmen Bağdat'a döndü

Avrupa'ya göçme arayışındayken Belarus- Polonya sınırında mahsur kalan Iraklılardan bir bölümü başkent Bağdat'a döndü.

Irak Dışişleri Bakanlığının organize ettiği ülkeye dönüş kapsamında 432 Irak vatandaşı, Irak Hava Yolları'na ait uçakla Belarus'tan alınarak Bağdat'a getirildi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda AA muhabirine konuşan Bağdatlı genç Abdullah Ahmed, "Belarus'a vize alıp seyahat için gitmiştik. Daha sonra Avrupa'ya göç olduğunu duyunca ve daha iyi bir gelecek yakalayacağımızı düşünerek sınıra gittik. Ancak hayallerimiz suya düştü, yeniden Irak'a döndük. Yaşamımıza kaldığı yerden devam edeceğiz." dedi.

Belarus-Polonya sınırında çok zor şartlar altında yaşadıklarını vurgulayan Ahmed, "Sınırdakiler (askerler) önüne geleni dövüyordu." ifadesini kullandı.

"Sınırda açlık ve sefalet çektik"

Basralı Erşat Suphi de, "12 gün önce Belarus'a gittim. Oradan Polonya'ya, ardından da Almanya'ya giderek yeni hayat kuracağımızı düşündük. Sınırda açlık ve sefalet çektik." diye konuştu.

Litvanya ve Polonya'dan uzak ormanlık alanlara yerleştirildiklerini söyleyen Suphi, "Belarus askerleri cep telefonlarımızı, yiyecek ve içeceklerimizle paramızı elimizden aldı. Onları zorla geri alabildik." dedi.

Avrupa'ya gitme hayali kurarken ülkesine geri dönen Suphi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak'ta gelecek olmadığı için çocuklarımıza daha iyi bir yarın için göç etmek istedik. Yarın Avrupa'ya sağlam göç garantisi verilsin gene gideceğiz. Irak'ta gelecek olduğunu bilsek kimse ülkesini terk etmez."