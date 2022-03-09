Bektaşi dedelerinden Hacı Bektaş Veli türbesine ziyaret

TÜRKMEN Alevi Bektaşi Vakfı tarafından hafta sonunda Ankara'da düzenlenecek 'Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri' etkinliğine katılmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Alevi- Bektaşi dedelerinden oluşan heyet, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenecek etkinliğe katılacak olan, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi-Bektaşi dedelerinin bulunduğu, çeşitli ülke temsilcilerinden oluşan 90 kişilik heyet, Hacı Bektaş Veli Türbesine ziyaret gerçekleştirdi. Ardından açıklama yapan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "2,5 yıldan beri pandemiden dolayı tüm dünyada hayat durdu. O yüzden de tekrardan bu projeyi hayata geçirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunduk. O da desteklerini esirgemediler. Pirlerin, dedelerin ve babaların huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a bize böyle fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. 20'ye yakın ülkeden katılımcılar var. Makedonya ve Bulgaristan'dan dede babalarımız var. 9 yıl önce başlattığımız projemizdeki amacımız, Türkistan'da yaşayan Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Mevlana'lar, Hacı Bayram-ı Veliler, Hünkar Hacı Bektaş'ı Veliler, Sarı Saltuklar, Tapduk Emre'lerin Anadolu'ya gelip Anadolu'yu Türkleştirme ve Müslümanlaştırmasının yanı sıra o dönemde bu bölgelerde yaşayan ve bölgelerine ilim ve irfan götüren Bulgaristan'da Demir Baba, Makedonya'da Dikmen Baba ve Macaristan'da Gül Baba'yı günümüzdeki gençlere o dönemki mücadelelerini anlatmak" diye konuştu.

Alevilerin ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Özdemir, "Orta Asya'dan Türkiye'ye gelip Türkiye'yi Türkleştiren ve Müslümanlaştıran Alevi toplumu bugüne kadar ne bir askerine, ne bir polisine, ne bir hakimine, ne bir savcısına, ne de öğretmenine ve ne de herhangi bir devlet memuruna en ufak bir saygısızlığı olmamıştır. Bu tip olaylara karışan ve kendine de Güney Doğu'da 'Türk Alevi'siyim' diyen aslında Kürt kardeşlerimizle de alakaları olmayan 1915 Atatürk teşhirinde kendilerini saklayan kripto Ermenilerin terör olaylarına ve teröristlere yataklık yapmaları bizi oldukça rahatsız ediyor. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında terörist çıkmaz. Hz. Ali'nin bir sözü var, 'Vatanına ihanet eden asla bizden değildir' diyor. 'Her şeyi affedin ama vatanına ihanet edenleri asla affetmeyin' demiş. Biz bu destur ve bu terbiye ile bugünlere geldik. Biz bunları gençlerimize aktarmak istiyoruz. Türkiye'de Aleviliği İslamsız bir dinmiş gibi göstermeleri bizleri son derece rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.