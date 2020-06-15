Beklenen yağmur etkili oldu, Caddebostan Sahil boş kaldı
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Beklenen yağmur etkili oldu, Caddebostan Sahil boş kaldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, gece itibariyle Anadolu Yakasında etkili oldu.

15.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:25

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, gece itibariyle Anadolu Yakasında etkili oldu. Normalleşme süreci sonrası dolup taşan Kadıköy Caddebostan Sahili ise biranda yağmurun başlamasıyla bomboş kaldı.

Dün sabah Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, gece itibariyle Anadolu Yakasında etkili oldu. Yağmurun yer yer etkili olmasıyla normalleşme sürecinde dolup taşan Caddebostan Sahili ise adeta kısıtlama günlerine dönerek bomboş kaldı. Yağmur etkisini göstermesiyle birlikte sahile oturmaya gelen vatandaşlar ise toplanır evlerine gitti. Yağmura yakalanan vatandaşlar bir yandan yağmurun keyfini sürdürürken bazıları ise bisiklet sürdü.

(İHA)

Beklenen yağmur etkili oldu, Caddebostan Sahil boş kaldı

Kaynak: İHA

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