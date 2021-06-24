Beklenen şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Beklenen şiiri
Necip Fazıl Kısakürek'in Beklenen şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Beklenen şiiri Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen ve ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Beklenen şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Beklenen şiiri
Beklenen şiiri Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Beklenen" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Necip Fazıl Kısakürek Beklenen şiiri
BEKLENEN
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?
NECİP FAZIL KISAKÜREK