Beklenen Maçın Galibi SuperMassive Blaze Oldu! | Türkiye 1. Kapalı Elemeleri – 2. Gün

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nin ikinci gününde 4 maç oynandı. Üst grup yarı finalinde, yenilenen kadrolarıyla Türkiye'nin en favori iki takımı karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanla beklenen BBL Esports - Papara SuperMassive Blaze karşılaşmasının galibi Papara SuperMassive Blaze oldu. Bugün oynanan maçların sonucunda 4 takım da turnuvaya veda etti.

Beklenen Karşılaşma: BBL - SMB!

Türkiye kapalı elemelerinin ikinci gününde karşı karşıya gelen ve yenilenen kadrolarıyla Türkiye'nin en gözde iki takımı olan BBL Esports - Papara SuperMassive Blaze karşılaşmasının galibi Papara SuperMassive Blaze oldu. BBL Esports, Bit Scam Skandalı sebebiyle bünyesindeki 3 oyuncuyu takımdan göndermek zorunda kalmıştı. BBL Esports son olarak Papara SuperMassive Blaze takımının eski IGL'i olan Melih "pAura" Karaduran'ı aynı rolde bünyesinde katarak kadrosunun tamamlamıştı. Ayrıca BBL Esports, as kodrosundan üç oyuncuyu korduğu ve geçtiğimiz sezon bölgede başarılı olduğu için doğrudan kapalı elemelerde başlamak için davet almıştı. Papara SuperMassive Blaze tarafında ise işler daha kötü durumdaydı. VCT 2021: EMEA Son Şans Elemeleri'nin ardından takımdan 3 oyuncu inaktif pozisyona geçerek takım aramaya başlamıştı. Papara SuperMassive Blaze ekibi bu 3 oyuncunun yerine kadrosuna CyderX, XiSTOU ve glovee'u tansfer etmiş, açık elemelerden de başarılı bir şekilde çıkarak kapalı elemelere kalmayı başarmıştı.

Haven ve Split haritalarının ikisini de 13-8 kapatan Papara SuperMassive Blaze, 2-0 galip gelerek üst grup finaline adını yazdıran ilk takım oldu. Alt grup maçlarının sonucunda kapalı elemelere ilk veda eden takım ise Galakticos'a 2-0 mağlup olan Zero Zone oldu.

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