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Beklenen gün geldi

Beklenen gün geldi
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın iş insanı eşi Okan Kurt geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Yeni açacağı mekan hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar…

Alışveriş merkezinde bulunan yeni dükkanı için son hazırlıklarını tamamlayan Kurt, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Aylardır hazırlıklarını yaptığımız yeni işletmemiz Hirahan Aqua hizmet vermeye başladı. Beklenen gün geldi. Arkadaşlar Gaziantep lezzetlerini İstanbul'a getirdik, hayırlı olsun" dedi.

Başarılı iş insanı Okan Kurt, Demet Akalın'ın fanlarının fotoğraf isteğini de kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.

Beklenen gün geldi

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Demet Akalın, alışveriş, Okan Kurt, Magazin, Haber

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