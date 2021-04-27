Bekir Köse kimdir? Star TV İftara Doğru programı sunucusu Bekir Köse kimdir?

Star ekranlarında, Ramazan ayı boyunca her gün iftar sofralarını renklendiren ve Bekir Köse'nin sunumuyla yayınlanan 'İftara Doğru', Ramazan ayı boyunca ekranda olacak. Peki, Star TV İftara Doğru programı sunucusu Bekir Köse kimdir? Bekir Köse kimdir?

Bekir Köse, 'İftara Doğru' programında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak sevilen ilahileri seslendirecek. Ramazan'a özel alanında önemli kişilerin konuk edileceği programda, sürpriz isimlerle de canlı bağlantılar yapılacak. Peki, Bekir Köse kimdir? Star TV İftara Doğru programı sunucusu Bekir Köse kimdir?

BEKİR KÖSE KİMDİR?

1983'te Balıkesir'de dünyaya geln Bekir Köse, 3 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi. Küçük yaşta İslami eğitim almaya başlayan Bekir Köse İlkokul hayatını İvrindi'de tamamladı.

Balıkesir Yıldırım Camii Kuran Kursun da Hafızlık eğitiminin ardından Balıkesir Karesi Ortaokulu'ndan mezun oldu. Lise hayatı ise Muharrem Hasbi Lisesi Spor Bölümü'nde bitirdi. Özel diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı.

Balıkesir Kuran kurs yıllarında aldığı musiki eğitimini geliştirmek için özel dersler aldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir dönem Yerel Yönetim ve Kamu Yönetimini okudu..

2009 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında imam olarak görevinin başına geçti.

Üsküdar Hz. Ali Camii'nde görevine devam eden Bekir Köse, 1997 senesinden bu döneme kadar çeşitli platformlarda sahne alıyor.

Bekir Köse, 2017 senesinde "Affeyle" isimli eserini dinleyicilerinin beğenisine ekranlara sundu. Genç sanatçı, 2018 senesinde "İncitme Gönül" ve "Bir Rabia'mız Var" isimli eserlerini yayınladı.