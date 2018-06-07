Bekir Keleş Havza'da Destek İstedi

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Havza ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Keleş, ilk olarak Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Elmacık, Ekinpınar, Sofular, Çamyatağı, Beyköy, Kale ve Kamlık Mahallelerini ziyaret eden Keleş, vatandaşlarla sohbet etti. Gittiği mahallelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Keleş, vatandaştan yoğun ilgi gördü. Hükümet sistemi üzerine konuşan Keleş, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Havzalılarla hasbihal eden Keleş, vatandaşların öneri ve görüşlerini aldı. Keleş yaptığı konuşmada, "Bizim siyasetimizde birlik ve tevhit esastır. Bizim hiyerarşik yapımız bellidir. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bakar istikametimizi belirleriz" dedi. - SAMSUN