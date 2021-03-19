Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar
19.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:41
İzmir'de Buca Belediyesi tarafından Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykel, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.
İzmir'de Buca Belediyesi'nin, geçen yıl ekim ayında vefat eden gazeteci-yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel saldırıya uğradı.
HENÜZ AÇILIŞI YAPILMAMIŞTI
Belediye meclisinde alınan kararla Menderes Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykel henüz açılışı yapılmadan kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Heykelin yüz kısmındaki bronz kaplamaların parçalandığı görülürken, Emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.