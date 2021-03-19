Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar
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Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar

19.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:41

İzmir'de Buca Belediyesi tarafından Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykel, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

İzmir'de Buca Belediyesi'nin, geçen yıl ekim ayında vefat eden gazeteci-yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel saldırıya uğradı.

HENÜZ AÇILIŞI YAPILMAMIŞTI

Belediye meclisinde alınan kararla Menderes Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykel henüz açılışı yapılmadan kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Heykelin yüz kısmındaki bronz kaplamaların parçalandığı görülürken, Emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.

Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar
Haber Yorumları (6)
VATANDAŞ: Aynen, bu zihniyet kışın da yaptığımız kardanadamı yıkmıştı.
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İZMİR: Kırdında ne oldu? NE GEÇTİ ELİNE? Bizi Avrupa birliğine bunun gibiler yüzünden almıyorlar. Avrupada heykel çok bizden korkuyorlar her yeri kırarlar diye
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AYŞE: HERŞEY ÇİZİMLE BAŞLAR RESİMLE BAŞLAR BİZDE RESİM ÇİZMEK İNSAN SİLÜETİ VS. GÜNAH SAYILDIĞI İÇİN BİR ZAMNALAR BİR ÇOK YÖNDEN GERİDE KALDIK. HERŞEY ÇİZİM SANATI İLE BAŞLAR HEYKEL HEYKEL DİYE KAFAYA TAKANLAR BİR ÇOK ŞEHİRMİZDE O ŞEHRİ TEMSİL EDEN İNSANLARIN MEYVE SEBZE HATTA HAYVANLARIN HEYKELLERİ VARDIR. OLMALIDIR DA
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