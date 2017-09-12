Bekir Bozdağ'ın Alıkonulma Planına İlişkin Dava
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına ilişkin...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi başladı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Müşteki Bekir Bozdağ'ın avukatlığını oğlu Alperen Bozdağ yapıyor.
Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın iddianameyi özetlemesinin ardından yargılamaya başlandı.
FETÖ'den ihraç edilen eski askerler Orhan Yıkılkan, Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin Özdoğan ve Muharrem Demir Kale sanık olarak yer alıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı kurmay albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında bulunuyor.
Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Müştekiler arasında, 15 Temmuz'da Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy yer alıyor.