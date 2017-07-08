Bekir Aksoy Şiddet İddialarına İsyan Etti: Türkiye'de Asıl Şiddeti Erkekler Görüyor

2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu'yla tek celsede boşanan Bekir Aksoy, biten evliliği hakkında konuştu. Ayrılıkta suçun eşinde olduğunu vurgulayan oyuncu, "Evliliğimizi etkileyen en önemli şey, Derya'nın hareketli yaşamı. Genç bir insan okuyor, kariyer yapmak istiyor ve ben çocuğumuz Emir'e bakıyorum" dedi.

"BELKİ BİR SENE SONRA TEKRAR OTURUR KONUŞURUZ"

Çocukla tek başına kaldığını ve durumun her geçen gün zorlaştığını anlatan Aksoy eşine, şiddet uyguladığı haberleriyle ilgili, "Türkiye'de asıl şiddet erkeğe yapılıyor. Her şeyin suçlusu erkek olarak gösteriliyor. Dert ve kederde değilim, keyfim yerinde. Bakarsın bir sene sonra oturur konuşur ve barışırız" şeklinde konuştu.