Bekir Ağırdır: İktidarın Ayasofya hamlesi oya dönmez KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, Ayasofya'nın cami olması kararı, toplumsal itirazların siyasetteki yansımalarını, CHP'nin yapılacak olan kurultayını ve gündeme ilişkin son gelişmeleri Sayıların Dili'nde yorumladı.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, Ayasofya'nın cami olması kararı, toplumsal itirazların siyasetteki yansımalarını, CHP'nin yapılacak olan kurultayını ve gündeme ilişkin son gelişmeleri Sayıların Dili'nde yorumladı. Kaynak: DailyMotion.com