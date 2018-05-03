Ünlü Yazarı Ofisinin Önünde Öldürmüştü! Savcı "Deliyim" Yalanını Yutmadı

Yazar Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde öldüren Sinem Koç'un yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı, sanık Sinem Koç'un ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

YAZARI OFİSİNİN ÖNÜNDE SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yazar Beki İkala Erikli'yi 16 Aralık 2016'da ofisinin önünde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Sinem Koç'un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

ADLİ TIP CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sinem Koç cezaevinden getirilirken, Beki İkala Erikli'nin aile yakınları ve avukatı da duruşmada yer aldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumundan gelen rapor okunarak, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ve üzerine atılan suçları açıklandığı şekilde işlediği yer aldı.

"HASTA OLDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Duruşmada rapora ilişkin söz alan tutuklu sanık Sinem Koç, "Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım, bunun için tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderilmek istiyorum" dedi. Daha sonra cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"MAKTÜLÜ ÖLDÜRME PLANI YAPTI"

Mütalaada, Beki İkala Erikli'nin yazmış olduğu "Meleklerle Yaşamak" isimli kitabı sayesinde tanınan bir kişi olduğu, "Meleklerle iletişim kurma" adı altında tanıtımlarda bulunduğu, seminerler verdiği, özellikle kadınlardan oluşan takipçilerinin olduğu yer aldı. Sinem Koç'un da Erikli'nin kitabını okuduğu, seminerine katıldığı, bunlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle maktulü öldürme planı yaptığı öne sürüldü.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, sanık Sinem Koçu'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.