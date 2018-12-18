Bekdiğinli Küçüklerin Eli Yemen'e Uzandı

Samsun'un Havza ilçesinde Bekdiğin İlk ve Ortaokulu öğrencileri Yemen için yardım topladı.

Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulunda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı Maarif Hareketi etkinlikleri kapsamında okul paydaşları tarafından ortaya konulan Yardım Sandığı projesinde bu ay toplanılan paralar Yemen'e gönderilecek. Yardımlaşmanın Türk milletinin geçmişinden geldiğini belirten öğretmenler, bu etkinlik sayesinde öğrencilerin yardımlaşma kavramının daha iyi benimseyip sahiplendiklerini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA