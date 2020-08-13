Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!

İstanbul'da bir fabrika inşaatında bulunan inşaat malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızların bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirdiği ve iş yerinin bir sene içerisinde 5. kez soyulduğu ortaya çıktı.

13.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:32

İstanbul Hadımköy Mahallesinde özel bir müteahhitlik firmasına ait geri dönüşüm fabrikası şantiye alanına sabah erken saatlerde gelen hırsızlar güvenlik görevlisini darp ettikten sonra şantiyede bulunan malzemeleri çalarak ortadan kayboldu. Olay anı kameralar tarafından kaydedilirken iş yerinin bir sene içinde 5. kez soyulduğu öğrenildi.

"BEKÇİMİ BIÇAKLA ESİR ALDILAR"

1 yıl içerisinde soyulan 5. kez hırsızların hedefi olan inşaat firmasının sahibi Veysi Eren, "Biz Hadımköy'de küçük çaplı fabrikalar ve geri dönüşüm tesisleri yapan bir inşaat şirketiyiz. Bu görmüş olduğunuz alanda geri dönüşüm tesisi yapılmak üzere buraya kuruldu. Buranın inşaatına başlarken sıfır malzemeler aldık ve buraya indirdik malzemelerimizi buraya indirdikten bir gün sonra kamyonet ile buraya gelen 5 tane hırsız önce gelip güvenlik görevlime bıçak dayıyorlar ve rehin alıyorlar daha sonra inşaatta bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek buradan kaçıyorlar." dedi.

1 SENEDE 5. KEZ SOYULDULAR

Eren sözlerine şu şekilde devam etti: "Bekçim beni telefonu gasp edildiği için yanda bulunan fabrikanın güvenlik görevlisi vesilesiyle aradı. Buraya geldiğimde güvenlik görevlimin aşırı derecede darp edildiğini gördüm ve çok üzüldüm. Bu hırsızlar plakasız araçla buraya gelip bunu yapmaya nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum ve bu benim 5. kez başıma gelen bir olay 1 sene içerisinde şuanda şirketimizin ortalama 1,5 milyon TL zararı var ne yapacağımızı bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
KAĞAN: hırsıza parmak kesme cezası yaasası çıkmalıdır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN HUSEYİN: ADAMLAR I ISE AL EN IYISI... CALISKAN ADAMLAR SAAT BESTE KALK ISBASI YAP
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Magazin
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Magazin
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Dünya
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 09:42:11. #1.14#
title