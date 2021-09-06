Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır
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Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır

Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde harman alanında bekçilik yaptıkları konteynerde bulunan mutfak tüpünden zehirlendiği tahmin edilen genç hayatını kaybederken, amcası ise hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde harman alanında bekçilik yaptıkları konteynerde bulunan mutfak tüpünden zehirlendiği tahmin edilen genç hayatını kaybederken, amcası ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Çiller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki harman alanına kurutmak için serilen ayçiçeğin yanında bekçilik yapan Mustafa Bolca ile amcası Mahmut Bolca, geceyi alanda bulunan konteynerde geçirdi. Sabah saatlerinde yakınları tarafından Mahmut Bolca ve yeğeni Mustafa Bolca hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Bolca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Amca Mahmut Bolca ise, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Amca ve yeğeninin konteynerde kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Bolca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır
Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır
Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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