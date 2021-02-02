Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? E-Devlet giriş ekranı!
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Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? E-Devlet giriş ekranı!

02.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:59
Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? E-Devlet giriş ekranı!

20 Ocak 2021 Tarihinde 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, bekçilik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Peki, Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? E-Devlet giriş ekranı!

20 Ocak 2021 Tarihinde 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, bekçilik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. e-Devlet üzerinden öğrenilecek olan bekçilik sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tarihi belirtildi. Bekçi olmak isteyen adaylar ise bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. Peki, Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? E-Devlet giriş ekranı! İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

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