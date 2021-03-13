Bekçilerle açık eğlence mekanındaki müşteriler arasında kavga çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bekçilerle açık eğlence mekanındaki müşteriler arasında kavga çıktı

13.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:13

Beyoğlu'nda devriye görevi yapan bekçilerle, yasak olmasına rağmen açık eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında arbede çıktı. İçeride bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası uygulandı. Ekiplere direnen 3 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katındaki eğlence mekanında yaşanan olayda, devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

PANİĞE KAPILAN KADIN, BİBER GAZI SIKTI

Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.

Bekçilerle, açık eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında kavga çıktı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Bekçilerle, açık eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında kavga çıktı
Bekçilerle açık eğlence mekanındaki müşteriler arasında kavga çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bekçilerle açık eğlence mekanındaki müşteriler arasında kavga çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 23:13:40. #1.16#
title