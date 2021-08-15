Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 'yeşil altın' diye tabir edilen fıstığın hasadı başlarken, bekçiler ellerinde tüfekle hırsızlara karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Gaziantep'te 'yeşil altın' diye tabir edilen fıstığın hasadı başlarken, bekçiler ellerinde tüfekle hırsızlara karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Gaziantep'te fıstık hasadı başladı. Bir yıl çok mahsul verip bir yıl az veren Antep fıstığında, bu yıl yok yılı yaşanırken, fıstık bahçeleri olası hırsızlık olaylarına karşı bekçiler tarafından 24 saat korunuyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ellerinde silahlarla fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler, hırsızları gördüklerinde havaya ateş açtıklarını, silah sesini duyan hırsızların kaçtığını ifade ediyor.,

"33 yıldır fıstık bahçelerini koruyorum"

33 yıldır fıstık bahçelerini hırsızlara karşı koruyan Hüseyin Gündoğdu, "33 yıldır fıstık bahçelerinin bekçiliğini yapıyorum. Fıstık sezonunda gece gündüz demeden nöbet bekliyoruz. Hırsızlık olaylarına karşı burada bekçilik yapıyorum. Hırsızları görünce havaya ateş edince kaçıyorlar. Fıstık demek altın demek. Pahalı bir üründür" diye konuştu. - GAZİANTEP

Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 10:42:19. #1.15#

title