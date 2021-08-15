Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar

Gaziantep'te 'yeşil altın' diye tabir edilen fıstığın hasadı başlarken, bekçiler ellerinde tüfekle hırsızlara karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Gaziantep'te 'yeşil altın' diye tabir edilen fıstığın hasadı başlarken, bekçiler ellerinde tüfekle hırsızlara karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Gaziantep'te fıstık hasadı başladı. Bir yıl çok mahsul verip bir yıl az veren Antep fıstığında, bu yıl yok yılı yaşanırken, fıstık bahçeleri olası hırsızlık olaylarına karşı bekçiler tarafından 24 saat korunuyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ellerinde silahlarla fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler, hırsızları gördüklerinde havaya ateş açtıklarını, silah sesini duyan hırsızların kaçtığını ifade ediyor.,

"33 yıldır fıstık bahçelerini koruyorum"

33 yıldır fıstık bahçelerini hırsızlara karşı koruyan Hüseyin Gündoğdu, "33 yıldır fıstık bahçelerinin bekçiliğini yapıyorum. Fıstık sezonunda gece gündüz demeden nöbet bekliyoruz. Hırsızlık olaylarına karşı burada bekçilik yapıyorum. Hırsızları görünce havaya ateş edince kaçıyorlar. Fıstık demek altın demek. Pahalı bir üründür" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı