'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz
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'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz

02.01.2021 00:13 | Son Güncelleme: 02.01.2021 00:57

Aksaray'da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, "Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin" diye konuşması "Pes" dedirtti.

Hamidiye Mahallesi'nde devriye atan bekçiler sokakta gördükleri ve durumundan şüphelendikleri gence dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli genç ve bekçiler arasında kovalama yaşandı. Bekçilerin telsizden anons etmesi üzerine polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalama sonucu şüpheli genç Taşpazar Mahallesinde bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde gencin Can S. olduğu tespit edilirken, gencin üzerinde geniş çaplı arama yapıldı.

EKİPLERLE ALAY ETTİ

Yapılan sorgulama ve araştırmada gençte her hangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, gencin polis ve bekçilerle diyaloğu "Pes" dedirtti. Alay edercesine polis ve bekçilere konuşan genç, hem dalga geçti, hem de cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderdi. Ekiplere, "Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?" diyen genç, "Benim, tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin" dedi.

"KONYALI İBOCAN DEDİM Mİ HERKES TANIR"

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Sende starsın abi" diyen genç, tekrar ekiplere dönerek, "Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı İbocan" diye konuştu. Genç tekrar kendisini görüntülemek isteyen kameramana dönerek, "Ne açıklayım abi, faili meçhul olayları mı açıklayım?" dedi. Gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz
'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz
'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz
'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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