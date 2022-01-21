Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme ve gözaltı yetkisi de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Peki, bekçi kimlik sorabilir mi? Bekçiler GBT yapabilirler mi?

Bekçi kimlik sorabilir mi? Bekçiler GBT yapabilirler mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yönetmeliğe göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri olduğunu açıklamıştı. İşte detaylar...

BEKÇİLER KİMLİK SORABİLİR Mİ?

Bekçilerin, aranan şahısları yakalama ve bunu genel kolluk kuvvetine bildirme görevlerini ifa edeceğini dile getiren Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kanun 1966'da çıktı, bunu günümüze uyarlıyoruz, çeşitli değişiklikler var. Ana görevleri bu saydığım alanlar. Kanun, günümüze revize edilecek." dedi.

"Bekçiler kimlik sorar mı, soramaz mı" tartışmasını hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte kimlik sormayla alakalı yetkileri vardı, sonra bu yönetmelikte olduğu için biliyorsunuz yargıya taşındı. Biz bunu kanunla hüküm altına alıyoruz. Görev yapan çarşı ve mahalle bekçimize, kendi kimliğini önce ibraz etmeleri ve makul bir sebep gördükleri anda vatandaşlarımızı durdurup kimlik sorma yetkisini veriyoruz. Çünkü çarşı ve mahalle bekçileri, 58 bin aranan şahıs hakkında işlem yapmış.

Bunlar hep vatandaşımızın ve toplumumuzun huzur ve refahı için yapılan uygulamalardır. EYP'ler, el bombaları, kalaşnikoflar ele geçirildi. Düşünün, bunlar yakalanmamış olsa Allah muhafaza toplumda nasıl olaylar meydana gelebilir, nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Bu anlamda bekçilerin, görevlerini hukuk içinde, hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz."

Habertürk'e konuşan hukukçu Dr. Rezan Epözdemir konuşla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"BEKÇİLEREYETKİ KANUNDA YOK YÖNETMELİKTE VAR"

"2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu polislerin yetkisini düzenleyen temel çerçeve kanun. Bekçiler bakımından da 772 sayılı 1966 tarihli 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun' var. Bu kanunun 3. maddesinde bekçilerin yetkisi sayılmız. 1. maddesinde genel çerçevede bekçilerin zabıta yardımcısı olduğu ve mülki amire bağlı olarak onun emrinde faaliyet gösterdikleri çok net betimlenmiş. Bu kanun dayanak yönetmeliği var. Bu yönetmeliğin 16. maddesinde bekçilerin kendi görev alanlarında şüpheli gördüğü şahıslarla ilgili kimlik sorma yetkisini düzenlemiş. Fakat bekçilerle ilgili bu yetki kanunda yok, yönetmelikte var.

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