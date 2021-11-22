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Bekçi ile Postacı adlı çocuk oyunu çocukların büyük beğenisini kazandı

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Bekçi ile Postacı adlı çocuk oyunu çocukların büyük beğenisini kazandı

İBB Şehir Tiyatroları, Lodovica Cima ve Gabriele Clima'nın yazdığı Ceylan Özçapkın'ın çevirdiği, Derya Yıldırım'ın oyunlaştırıp yönettiği Bekçi ile Postacı adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturdu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Bültenler) - 21 Kasım günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk kez sahnelenen oyun, çocuk ve yetişkin seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Müziğini Burçak Çöllü'nün, sahne tasarımını Emra Albayrak Şahin'in, hareket düzenini Serkan Bozkurt'un, kostüm tasarımını Janset Kaplan'ın, ışık tasarımını Osman Aktan-Levent Akın'ın, efekt tasarımını Arıkan Demir'in yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Besim Demirkıran, Cafer Alpsolay, Fatma İnan, Melisa Demirhan, Reyhan Karasu, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Oyun Konusu

Aynı evi paylaşan iki ev arkadaşıdır Marcello ve Piero. Piero gündüzleri posta dağıtan, geceleri evde dinlenen Postacı, Marcello ise; Geceleri sokakları kollayan gündüzleri de evinde keyif yapan gece bekçisidir.

Evde her eşyadan bir tane olmasına rağmen ikisi de uyumlu bir şekilde kusursuz bir düzen içinde yaşamaktadır. İkisi de aynı anda soğuk algınlığına yakalanıp evde kalınca bu düzen bozulmaya başlar.

Birlikte yaşamanın, birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duymanın ne kadar da önemli olduğunu başlarına gelen bu durum sayesinde farkına varıp ortak çözüm üreterek arkadaşlıklarının kıymetini keşfederler.

Arkadaşlık ve paylaşımın önemini, birlikte yaşamanın ve birbirine alan tanımanın değerini anlatan oyun, 28 Kasım 2021 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

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