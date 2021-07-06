Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...
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Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Zeynep Bastık, Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Bastık ve Akış çiftinin renkli kareleri dikkat çekti. İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Üç yıldır aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini üstlendiği Tolga Akış ile 7 Temmuz'da Çeşme'deki bir otelde dünyaevine girecek olan şarkıcı Zeynep Bastık, bekarlığa veda partisi düzenledi.

Partiye Zeynep Bastık'ın yakın dostları katıldı.

"AİLECEK ÇOK HEYECANLIYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Zeynep Bastık, "Ailecek çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme'de olacak. İlişkimiz de zaten ilk orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

"O ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Düğünü daha önce planladıklarını fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Zeynep Bastık, "O şartlarda mümkün değildi. Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı... Yakın arkadaşlar ve aile olacak. Üç gelinlik giyeceğim; Nikah, eğlence ve gece sonu ayrı olacak" dedi.

"GÜZEL VE FİT OLALIM"

Bastık ayrıca düğün öncesi Akış ile sıkı bir diyet ve spor programına girdiklerini belirterek, "Yaza girdik, bir toparlanalım dedik. İkimiz de spora ağırlık verdik. Güzel ve fit olalım, sağlıklı görünelim istedik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık, mayıs ayında uzun bir süredir birlikte olduğu reklamcı nişanlısı Tolga Akış'tan evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine ikinci kez 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...
Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...
Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...
Bekarlığa veda partisi düzenledi! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Kaynak: Snob Magazin

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