Bekaret Sahnesiyle Tepki Çeken Zalim İstanbul İçin Erken Final Kararı

Geçtiğimiz günlerde bekaret sahnesiyle büyük tepki toplayan Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul için erken sezon finali kararı alındı.

YAZ BOYU DEVAM EDECEĞİ KONUŞULUYORDU

İlk 4 bölümüyle reyting yarışında Çukur ve Söz gibi iddialı dizilere kafa tutmayı başaran Zalim İstanbul'un yaz boyu devam edeceği konuşulurken erken sezon finali kararı geldi.

27 MAYIS'TA EKRANLARA ARA VERECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Kanal D'de ekranlara gelmeye başlayan ve dizi sektörüne hızlı bir giriş yapmayı başaran iddialı Zalim İstanbul dizisi hakkında karar verildi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin ve İdris Nebi Taşkan'ın bulunduğu dizinin 27 Mayıs'ta ekranlara ara vereceği öğrenildi.

12'İNCİ HAFTASINDA FİNAL YAPMASI BEKLENİYORDU

Henüz 4 bölümü ekranlara gelen ve yaz boyunca da Kanal D'de Pazartesi günleri yayında olması beklenen dizi 1 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu. İlk olarak dizinin 12. haftasında sezon finali yapması planlanıyordu.