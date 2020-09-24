Beka nedir? Beka ne anlama gelir? Beka TDK sözlük anlamı ne demektir? Bekanın kelime anlamı nedir? Beka sorunu nedir?

Beka nedir? Beka ne anlama gelir? TDK'da beka ne demektir? Beka sorunu nedir? Bekanın kelime anlamı nedir?

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan beka sözcüğünün ne demek olduğu merak ediliyor. Bekanın ne demek olduğunu merak eden vatandaşlarımız ise TDK'da bu sözcüğü aratıyor ve anlamını merak ediyor. İşte bekanın anlamı;

BEKA NEDİR?

Beka, bir devletin, anayasal düzeninin iç ve dış tehditlere karşı korunması, ahdi hukukunu ve toprak bütünlüğünün bozulmaması sureti ile devamlılığının sürdürülmesi anlamında kullanılmaktadır. Arapçadan dilimize geçen beka sözcüğü; var olmak, varlık, kalıcılık anlamlarını taşımaktadır.

Tasavvufta, ''Beka Billah'' diye bir deyim bulunmaktadır. Bireyin beşeri özelliklerinden arınıp, ruhani nitelikler ile donanması anlamını içerir.

Günümüzdeki kullanımı ise uluslararası siyasette geçmektedir. Türk kültürü anlamı ile kullanılır. Türk kültüründe ''sonsuz olan devlet'' anlamında kullanılmıştır. Son zamanlarda çok sık kullanılmaktadır.

BEKA TDK ANLAMI NEDİR?

Beka, TDK sözlük anlamında 'kalıcılık, ölmezlik' olarak açıklanmaktadır. TDK'da cümle içerisinde kullanımı;

''Fakat böyle bir zevk ve huzurun devam ve bekası olamaz.'' Necip Fazıl Kısakürek