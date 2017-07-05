Bein Sports Fransa Kanalı, Süper Lig'den Her Hafta 4 Maç Yayınlayacak

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Spor Toto Süper Lig, önümüzdeki sezondan itibaren Fransa'da yayınlanacak.

HAFTADA 4 MAÇ BEIN SPORTS FRANSA KANALINDA

Katarlı beIN Media ile değişime giden beIN Sports, Fransa yayınlarında artık lig maçlarına da yer verecek. Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'den haftada 4 maç beIN Sports FR kanalından ekranlara gelecek.