Bein Sports Fransa Kanalı, Süper Lig'den Her Hafta 4 Maç Yayınlayacak
Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports büyük bir olaya imza attı. Bundan böyle beIN Sports'un Fransa kanalı, Süper Lig'in her hafta 4 maçını canlı yayınlayacak.
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Spor Toto Süper Lig, önümüzdeki sezondan itibaren Fransa'da yayınlanacak.
HAFTADA 4 MAÇ BEIN SPORTS FRANSA KANALINDA
Katarlı beIN Media ile değişime giden beIN Sports, Fransa yayınlarında artık lig maçlarına da yer verecek. Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'den haftada 4 maç beIN Sports FR kanalından ekranlara gelecek.