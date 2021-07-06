Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli?

Enbe Orkestrası Şefi ve Orkestra Sanatçısı Behzat Gerçeker, Düşler, İşte Benim Zeki Müren, Martılar ve Pop Mix albümlerinin sahibidir. Peki, Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli?