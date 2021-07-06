Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli?
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Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli?

Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli?
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Enbe Orkestrası Şefi ve Orkestra Sanatçısı Behzat Gerçeker, Düşler, İşte Benim Zeki Müren, Martılar ve Pop Mix albümlerinin sahibidir. Peki, Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli?

Yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli konsere imza atan Behzat Gerçeker kimdir? Behzat Gerçeker kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BEHZAT GERÇEKER KİMDİR?

Behzat Gerçeker Enbe Orkestrası Şefi ve Orkestra Sanatçısı'dır. 22 Temmuz 1963 Ankara doğumlu Behzat Gerçeker, Ankara Devlet Konservatuarı Piyano ve Nefesli Sazlar Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 9 sene İstanbul Devlet Opera ve Balesinde görev yapan ve aynı zamanda ünlü sanatçılarla ENBE Orkestrası'nı yöneterek konserler vermiştir.

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