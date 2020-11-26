Behzat Gerçeker "Göcek Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun ( ITF ) düzenlediği yerli ve yabancı başarılı tenisçilerin katıldığı turnuvada Behzat Gerçeker tek erkekler şampiyonluğunu kazandı.

Gerçeker turnuvada kendisine mental koç olarak rakipleri inceleyen ve nokta atışı stratejiler veren& ; yapımcısı Samsun Demir'e teşekkür ederek: "Bu turnuva uluslararası tenis federasyonu puanı ve milli takım seçmeleri için çok önemliydi. Birinci olmak zordu, başardığım için çok mutluyum "dedi.





Kaynak: Snob Magazin