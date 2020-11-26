Behzat Gerçeker "Göcek Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Behzat Gerçeker "Göcek Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon

26.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:10
Behzat Gerçeker

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun ( ITF ) düzenlediği yerli ve yabancı başarılı tenisçilerin katıldığı turnuvada Behzat Gerçeker tek erkekler şampiyonluğunu kazandı.

Gerçeker turnuvada kendisine mental koç olarak rakipleri inceleyen ve nokta atışı stratejiler veren& ; yapımcısı Samsun Demir'e teşekkür ederek: "Bu turnuva uluslararası tenis federasyonu puanı ve milli takım seçmeleri için çok önemliydi. Birinci olmak zordu, başardığım için çok mutluyum "dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Akıncı Üssü Davası'nda karar! Sivil imamlara ve Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı
Akıncı Üssü Davası'nda karar! Sivil imamlara ve Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

#saltbae Markası Uluslararası Marketlerde Tüketici ile Buluşuyor
#saltbae Markası Uluslararası Marketlerde Tüketici ile Buluşuyor
Haluk Bilginer 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti
Haluk Bilginer 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Şevval Sam Kenan Işık Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Behzat Gerçeker "Göcek Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:11:59. #1.14#
title