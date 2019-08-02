Behzat Ç. 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Behzat Ç. 3. bölüm ne zaman Blu TV'de olacak?

Behzat Ç. 3. yeni bölüm fragmanı Blu TV tarafından yayınlandı. Altı sene sonra yeni bölümleri ekrana gelen Behzat Ç. hayranlarını mutlu etti. Dizinin ilk iki bölümü Blu TV'den izlenebiliyor. Efsane komiser Behzat Ç. 3. yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek merak ediliyor. İşte Behzat Ç. 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

BEHZAT Ç. 3. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

BehzatÇ yeni sezon üçüncü bölümüyle 8 Ağustos'ta sadece BluTV'de!

BEHZAT Ç YENİ BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Behzat Ç yeni bölümleri BluTv özel yapımı olarak bu platforma üye olarak izlenebilecek. Aylık 19.90 Tl olan BluTv üyeliği için 7 günlük ücretsiz deneme imkanınız var.

BluTV'de yayınlanacak yeni bölümleri öncesi 1 saatlik rehber bölüm yayınlandı. Yayınlanan bölüm bugüne kadar hiç 'Behzat Ç.' izlememiş seyircinin de hikayeyi anlayıp kaldığı yerden izleyebilmesi için bir rehber olacak. Bu rehber bölümü https://www.blutv.com.tr/diziler/yerli/behzat-c-bir-ankara-polisiyesi/4-sezon/rehber-bolum-izle adresinden izleyebilirsiniz.

BEHZAT Ç OYUNCU KADROSU

İnter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer alıyor.

BEHZAT Ç GENEL KONUSU

Behzat, 1985 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra, Ankara Polis Departmanı Cinayet bürosunda çalışmaya başlar. Korkusuz, zeki, güçlü ve karizmatiktir. Tüm meslektaşları daha üst makamlara gelirken, Behzat dedektif olarak kalır. Her zaman başını belaya soksa da, suçluları yakalamak için kendi yöntemleri vardır. Sürekli disiplin kuruluna sevk edilir ancak asla değişmeyecektir. Behzat kimseye güvenmez, özellikle de kadınlara..Behzat kurallara uymaz, kendi kurallarını yaratır.