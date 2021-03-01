Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? Begüm Öner eşi kim?

Seksenler dizisi ile hatırladığımız başarılı oyuncu Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? Begüm Öner eşi kim? Begüm Öner dizileri!

Rol aldığı dizi ve filmler ile sevilen güzel ve başarılı oyuncu Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? Begüm Öner eşi kim? Begüm Öner dizileri!

BEGÜM ÖNER KİM?

Begüm Öner, 7 Mart 1989 Batı Almanya doğumlu, Türk oyuncudur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.

BEGÜM ÖNER DİZİLERİ

Dayı (2004) - Özge

Bez Bebek (2007) - Petek

Melekler Korusun (2008) - Eda

Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

Seksenler (2012-2017) - Elvan

Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

Bir Baba Hindu (2016) - Alara

Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru

Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

Seksenler (2019-) - Elvan

Ev Yapımı (2020) - Kendisi

BEGÜM ÖNER EŞİ KİM?

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir. İkili Seksenler dizisinde tanışıp ve evlendi.