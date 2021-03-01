Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? Begüm Öner eşi kim?
Seksenler dizisi ile hatırladığımız başarılı oyuncu Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? Begüm Öner eşi kim? Begüm Öner dizileri!
Rol aldığı dizi ve filmler ile sevilen güzel ve başarılı oyuncu Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? Begüm Öner eşi kim? Begüm Öner dizileri!
BEGÜM ÖNER KİM?
Begüm Öner, 7 Mart 1989 Batı Almanya doğumlu, Türk oyuncudur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.
BEGÜM ÖNER DİZİLERİ
Dayı (2004) - Özge
Bez Bebek (2007) - Petek
Melekler Korusun (2008) - Eda
Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı
Seksenler (2012-2017) - Elvan
Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah
Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve
Öğrenci İşleri (2015) - Biricik
Bir Baba Hindu (2016) - Alara
Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru
Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem
Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem
Seksenler (2019-) - Elvan
Ev Yapımı (2020) - Kendisi
BEGÜM ÖNER EŞİ KİM?
2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir. İkili Seksenler dizisinde tanışıp ve evlendi.