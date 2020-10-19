Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi
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Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

19.10.2020 08:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:31
Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı.

Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. Birgören'in nikah şahitliğini "Plastik Aşklar" oyunundaki rol arkadaşı Oya Başar ve Özge Özder üstlendi.

Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, alyanslarını "Plastik Aşklar"ın kulisinde unuttuğunu söyledi: "Yüzüklerimizi kuliste unuttuk. Sabah onları aldırdık. Sahneden inip bir gün sonra nikah salonunda olmak enteresan" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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